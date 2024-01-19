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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية لـ فيتوريا بعد التعادل مع غانا

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب المنتخب المصري الأسبق، أن اللعب مع غانا أفضل من اللعب، مع منتخبات أخرى، ولكن لدينا مدرب المنتخب، ضعيف جدًا. 

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وأضاف لاعب المنتخب المصري الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مباراة غانا ورأس الأخضر، كانت مؤشرا لـ المدير الفني لـ المنتخب فيتوريا، ولكن لم يتابع هذه المباراة ويستفيد منها.

 

وأشار إلى أن خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، كان له تأثير كبير على المنتخب، على الرغم من تحقيق الأهداف بعد الخروج، مؤكدًا :" صلاح كان موقف 5 لاعبين من غانا.. ولكن المشكلة في المدير الفني لـ منتخب مصر".

رضا عبد العال المنتخب المصري غانا مدرب المنتخب فيتوريا محمد صلاح

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