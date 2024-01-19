رضا عبد العال يوجه رسالة نارية لـ فيتوريا بعد التعادل مع غانا

أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب المنتخب المصري الأسبق، أن اللعب مع غانا أفضل من اللعب، مع منتخبات أخرى، ولكن لدينا مدرب المنتخب، ضعيف جدًا.

وأضاف لاعب المنتخب المصري الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مباراة غانا ورأس الأخضر، كانت مؤشرا لـ المدير الفني لـ المنتخب فيتوريا، ولكن لم يتابع هذه المباراة ويستفيد منها.

وأشار إلى أن خروج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، كان له تأثير كبير على المنتخب، على الرغم من تحقيق الأهداف بعد الخروج، مؤكدًا :" صلاح كان موقف 5 لاعبين من غانا.. ولكن المشكلة في المدير الفني لـ منتخب مصر".