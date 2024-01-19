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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجآت بالجملة.. أبرز الأرقام والإحصائيات في مباريات كأس الأمم الإفريقية| شاهد

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن أبرز الأرقام والإحصائيات في مباريات كأس الأمم الإفريقية. 


وذكر التقرير، إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" التي تنظمها كوت ديفوار شهدت تسجيل أرقام قياسية، حيث شهدت الجولة الأولى من البطولة العديد من الأحداث الهامة والنتائج غير المتوقعة. 


المنتخب الوطني تعادل بشق الأنفاس أمام موزمبيق في الوقت بدل الضائع، وخسرت غانا من الرأس الأخضر في مفاجأة تعتبر هي الأكبر في المجموعة نفسها.


وفاز منتخب المغرب على حساب منتخب تنزانيا بنتيجة 3 0 خلال فعاليات المباريات التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادس لبطولة الأمم الأفريقية، بينما خسرت تونس بهدف نظيف من نامبيا، وتعادلت الجزائر مع أنجولا بهدف لكل منهما، حيث أعلن هذا التعادل استمرار اللعنة التي تطارد منتخب الجزائر منذ التتويج باللقب الأفريقي عام 2019، حيث لم يحققوا أي فوز في نسخ البطولة منذ التتويج باللقب على حساب السنغال. 
 

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