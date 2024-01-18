نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن انتماء محمد صلاح الكروي

أكد محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، لا يقارن بأي لاعب سابق بمصر.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح لا يقارن بـ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، ولاعب المنتخب السابق، ولا الكابتن حسن شحاتة، لاعب الزمالك ومدرب الزمالك السابق.



ولفت إلى أن محمد صلاح في مكان، وأي لاعب آخر في مكان تاني، معلقًا :" الخطيب فوق رأسي، وحسن شحاتة فوق رأسي".



وأشار إلى أن لعب محمد صلاح في المنتخب يختلف عن اللاعب في ليفربول، موضحًا أن هناك عوامل مساعدة، فيجب عدم ظلم محمد صلاح.



وكشف أن محمد صلاح أعلن أنه زملكاوي، وأن كل المقربين منه قالوا أنه مشجع زملكاوي.



