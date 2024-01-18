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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على موعد مباراة المنتخب وغانا اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن منتخب مصر لديه مباراة قوية اليوم، الخميس، أمام منتخب غانا، بعد التعادل في المباراة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية.

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وأضافت “عبد المعبود” خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن الجميع اليوم سيتابع المباراة ويشجع المنتخب المصري.

موعد مباراة المنتخب وغانا اليوم

ولفتت إلى أن المباراة اليوم ستكون في تمام الساعة الـ 10 مساءً، وأن هذه المباراة ستحدد موقف المنتخب، وعلى المنتخب تحقيق الفوز.

فيما أكدت الإعلامية هند النعسانى، أن مباراة اليوم ستكون فاصلة، وأن المنتخب سيكون له مباراة يوم الاثنين المقبل أمام الرأس الأخضر.

وكشفت أن الحارس محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر، تحدث في المؤتمر الصحفي أمس عن استعداد الجميع للمباراة والجاهزية، وعدم الرضا عن المباراة الأولى.

منتخب مصر منتخب غانا بطولة الأمم الإفريقية صباح البلد الرأس الأخضر

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