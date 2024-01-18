وليد صلاح الدين: المنتخب لا بد أن يبدأ ضغطا عاليا أمام غانا

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة الحالي بفرق زد بشان منتخب مصر قبل مواجهة فريق غانا عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: وليد صلاح الدين "المنتخب لازم يبدأ ضغط عالي أمام غانا أول ربع ساعة، بعدها ممكن تتراجع لكن وانت بتضغط مش واقفين نحلق على الكورة ونسيبهم يوصلوا للمرمى" | CAN 2023.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.