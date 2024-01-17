عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" مفاجأة كبيرة في حديث فيتوريا للاعبي المنتخب المصري قبل مباراة غانا المصيرية".

وجاء في التقرير أن المحلل الرياضي مهيب عبد الهادي، قال إن هناك مفاجأة كبيرة داخل معسكر المنتخب ببطولة أمم أفريقيا، وهي أن فيتوريا المدير الفني لـ المنتخب تحدث مع لاعبي المنتخب وقال لهم إن الجميع قام بدوره في المباراة لأولى بالبطولة والخروج بالتعادل 2-2.

وعلق الكابتن طارق يحيي لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، وقال إن المدير الفني للمنتخب مميز، وهذا الأمر يعطي لـ لاعب المنتخب الثقة بالنفس قبل مباراة غانا المصيرية.