قبل مواجهة غانا.. فرج عامر يفتح النار على فيتوريا

وجة فرج عامر رئيس نادي سموحة النقد لفيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الكروي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الكروي يفتقد جرأة و رؤية وخبرة كروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري.

تعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.