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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

علق الكابتن مجدي عبد الغني، على تصريحات الكابتن أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر، بشأن عودة رمضان صبحي من أجل اللعب بالنادي الأهلي.

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وقال الكابتن مجدي عبد الغني، :" ياريت رمضان صبحي لاعب محترم وجيد، ولاعب مفيد لـ النادي الأهلي، وأنه يتمنى عودة رمضان لـ الأهلي".


وأوضح أن النادي الأهلي تنزل عن بعض الأشياء في التعاقد مع بعض النجوم، منهم إمام عاشور، وأنه يرى أن رمضان لم يرتكب شيء مشين تجعله لا يعود لـ الأهلي.


وأشار إلى أن مبادئ الأهلي لا يوجد بها مشكلة في قيام اللاعب بالاحتراف في نادي ثم عاد لـ الأهلي، وأن اللوائح سمحت لـ اللاعب ونحن الآن في عصر الاحتراف.


وتابع:" لو رمضان رجع وحقق فوز لـ الأهلي، ستغني الجماهير باسمه، وأنه يرى أن رمضان لم يرتكب شئ كبير".


ولفت إلى أن رمضان صبحي، يعود لـ الأهلي دون اعتذار، لآن اللاعب لم يرتكب شئ، ضد النادي، ولكن رمضان اختار طريق الاحتراف.


وكشف أن إمام عاشور وجه كلمات لـ النادي الأهلي، في الماضي وبعد ذلك جاء لـ الأهلي، والجماهير تتغنى باسمه الأن، وأن الإدارة بالأهلي تقوم بالأشياء الصحيحة.

 


 

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