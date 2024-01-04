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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور يتعرض لـ هجوم| لاعب سابق بالزمالك يدافع عن نجم الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، يتعرض لـ هجوم شديد في الفترة الأخيرة، وأن إمام له حق الرد على أشياء توجه له غير ما يقوم به في المباريات. 

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إمام عاشور له حق.. إينو يفجر مفاجأة عن الخلاف مع رضا عبدالعال

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حاول الرجوع للزمالك.. محمد عواد يكشف مفاجآت بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي


وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور له حق مطلق، ورد إمام عاشور على الكابتن رضا عبد العال، قام بإنهاء الأمر بشكل نهائي.


وأوضح أن هناك بعض الأشخاص تريد طوال الوقت عمل مشكلات وتسجين بين النجوم واللاعبين، وأن هذا أمر غريب.


وعلق الكابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق، على ما حدث من تصريحات من إمام عاشور ردًا على كابتن رضا عبد العال لاعب المنتخب السابق، وقال :" في ناس بتدخل الحاجات الشخصية في المجال الرياضي، من أجل أشياء شخصية، وليس لخدمة الكرة".


وأوضح أن "أغلب البرامج الرياضية رغي على الفاضي، ولا يتم الحديث عن تطوير المجال الرياضي"
 

أكد الكابتن معتز إينو، أن الخلاف بين الكابتن رضا عبد العال، نجم المنتخب السابق، و لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، جاء بعد أن وجه عبد العال كلمات لـ لاعب النادي الأهلي إمام عاشور.

وأوضح أن إمام عاشور، رد على كلام  الكابتن رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية بعد الفوز بالسوبر المصري، ولم يذكر في رده اسم كابتن رضا، ولكن الجميع علم أن إمام يوجه هذه الكلمات لـ رضا عبد العال.


وأشار معتز إينو، خلال تصريحات تلفيزيونية، إلى أنه يتمنى أن يكون هناك هدوء في هذا الموضوع، وأن إمام لاعب مميز، وهو في عمر نجل كابتن رضا، ولكن إمام له حق الرد على أي شئ يوجه له خارج لاعب كرة القدم.


وأوضح أن :"شهادة حق، إمام خد الموضوع بزعل، لان كابتن رضا جه على إمام عاشور جامد".

 

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