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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حاول العودة للزمالك..محمد عواد يكشف مفاجآت بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

صدى البلد

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

قال محمد عواد  عبر تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد : أنا وجميع زملائي بنادي الزمالك لم تكن صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي مفاجأة  لنا، وعاشور حاول أكثر من مرة العودة للنادي قبل الانتقال للأهلي، وعقد جلسات مع مجلس الإدارة لكن كان هناك أزمة مالية منعت عودته لصفوف الفريق».

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال المران الذي أقيم على ملعب النادي، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.


وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران، وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.


وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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