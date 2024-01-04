عواد يفجر مفاجأة عن استمراره مع الزمالك واعتزال اللعب دوليا

كشف محمد عواد، حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تفاصيل الجلسة التي جمعته مع حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة بشان تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال عواد في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "أنا صريح جدًا، وعندما أمر بفترة سيئة لا أطالب بالمشاركة، وروي فيتوريا اختار اللاعبين وفقًا لـ وجهة نظر خاصة به، وأتمنى لهم التوفيق والتتويج باللقب".

وتابع: "لم أفكر في قرار الاعتزال الدولي نهائيًا، وسيكون لدي فرصة في القادم، لدي ثقة أنه طالما تقدم كل ما لديك، ستحصل على ما تريد وهذا ما حدث معي".

وذكر عواد: "لقد جلست فترة كبيرة على مقاعد البدلاء مع الزمالك ولكنني صبرت وقدمت كل ما لدي وبعدها شاركت كأساسي، وقدمت موسم قوي وتوجنا ببطولة الدوري موسمين متتاليين، وهذا ما جعل لي رصيد مع جمهور الأبيض".

وأكمل : "أنا مستمر مع الزمالك، ويتبقى في عقدي 6 أشهر، ويحق لي التفاوض مع أي نادٍ خلال انتقالات يناير الجارية، ولكنني أرغب في الاستمرار مع الأبيض".

واختتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "جمعتني جلسة مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك واتفقنا فيها على بعض الخطوط العريضة بشأن الاستمرار مع الزمالك، ولكن لم نتحدث عن تفاصيل العقود أو المبالغ المطروحة، ولم يتم مناقشة فكرة تخفيض راتبي".