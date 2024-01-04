هاني حتحوت يكشف حقيقة مفاوضات مهاجم سيراميكا كليوباترا مع الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة مفاوضات أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوباترا مع نادي الزمالك.

وكتب هاني حتحوت تصريحات أحمد ياسر ريان عبر حواره لبرنامج الماتش : لا توجد مفاوضات مع الزمالك.. والانضمام له صعب".

يذكر أن محمد عمارة نجم الأهلي السابق، علق على أسباب رحيل أحمد ياسر ريان من الأهلي رغم رحيل موسيماني.

وقال عمارة خلال برنامج اللعيب المذاع على إم بي سي مصر: “الأهلي بيفرط في ولاده بسهولة يعني أجيب موديست وأفرط في أحمد ياسر ريان”.

ويبحث النادى الأهلي عن النهاية السعيدة لعام كان مليئًا بالبطولات شهد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والحصول على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة.

وحسم الأهلي أيضًا لقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية خلال عام 2023 وبالتالي سيكون طموح الفارس الأحمر الفوز باللقب في آخر مبارياته خلال العام الحالي ليتوج به المسيرة الناجحة لختام العام.