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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور له حق.. إينو يفجر مفاجأة عن الخلاف مع رضا عبدالعال

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الكابتن معتز إينو، أن الخلاف بين الكابتن رضا عبد العال، نجم المنتخب السابق، و لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، جاء بعد أن وجه عبد العال كلمات لـ لاعب النادي الأهلي إمام عاشور.

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وأوضح أن إمام عاشور، رد على كلام  الكابتن رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية بعد الفوز بالسوبر المصري، ولم يذكر في رده اسم كابتن رضا، ولكن الجميع علم أن إمام يوجه هذه الكلمات لـ رضا عبد العال.


وأشار معتز إينو، خلال تصريحات تلفيزيونية، إلى أنه يتمنى أن يكون هناك هدوء في هذا الموضوع، وأن إمام لاعب مميز، وهو في عمر نجل كابتن رضا، ولكن إمام له حق الرد على أي شئ يوجه له خارج لاعب كرة القدم.


وأوضح أن :"شهادة حق، إمام خد الموضوع بزعل، لان كابتن رضا جه على إمام عاشور جامد".


وفي نفس السياق أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن إمام يتعرض لـ هجوم شديد في الفترة الأخيرة، وأن إمام له حق الرد على أشياء توجه له غير ما يقوم به في المباريات. 

 


 

المنتخب معتز إينو رضا عبد العال الأهلى امام عاشور لاعب النادي الاهلي

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