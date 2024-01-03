عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العرض لم يكن مرضيا.. أحمد حسن يكشف مصير اليو ديانج مع الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصير المحترف المالي اليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من الاستمرار في صفوف الفريق بعد الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" مصدر بالأهلي : ننتظر وصول عرض رسمي لرحيل أليو ديانج والعرض القطري لم يكن مرضيا ".

وأعلن إيريك سيكو شال، المدير الفني لمنتخب مالي، أمس الثلاثاء، القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تصدرها أليو ديانج نجم الأهلي المصري.

ومن المقرر استضافة كوت ديفوار للمنافسات خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مالي كالتالي:

حراسة المرمى: أبو بكر دومبيا (النخبة الإفريقية)، إسماعيل دياوارا (مالمو)، دجيجي ديارا (يانج أفريكانز).

الدفاع: هاماري تراوري (ريال سوسيداد)، فالاي ساكو (مونبلييه)، بوبكر كوياتي (مونبلييه)، مامادو فوفانا (أميان)، سيكو نياكاتي (براجا)، موسى ديارا (تولوز)، أمادو دانتي (ستروم جراز).

الوسط: كاموري دومبيا (بريست)، أداما نوس تراوري (هال سيتي)، إيف بيسوما (توتنهام)، بوبكر تراوري (ولفرهامبتون)، ديادي ساماسيكو (هوفنهايم)، محمد كاميرا (موناكو)، دودو حيدرة (لايبزيج)، أليو ديانج (الأهلي)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا).

الهجوم: يوسوفا نيكاتي (بني ياس)، سيريني دوكوري (لوريان)، سيكو كويتا (سالزبورج)، نيني دورجيليس (سالزبورج)، موسى دومبيا (العدالة)، فوسيني دياباتي (لوزان)، إبراهيم سيسوكو (سانت ستيفن)، لاسين سينايوكو (مونبلييه).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

ترشيحاتنا

ضربة أمنية لـ سارقيّ بث القنوات المشفّرة

روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيفية دفع الفاتورة لضمان عدم انقطاعها

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ