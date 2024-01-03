محمد يوسف: مكالمتي مع شوبير سر رحيلي عن تدريب الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سر رحيله من تدريب المارد الأحمر بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013.

وقال محمد يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا بعد تولي محمود طاهر منصب رئيس النادي الأهلي استمريت فى تدريبي بشكل طبيعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكانت النتائج تسير بشكل طبيعي".

وأضاف:" لكن دخلت مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير وتحدثت عن بعض الأمور مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر رأي أن بعض الكلام غير مناسب لذلك رحلت عن الفريق".