عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: مكالمتي مع شوبير سر رحيلي عن تدريب الأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سر رحيله من تدريب المارد الأحمر بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013.

txt

عمر كمال عبدالواحد يوقع للأهلي بمباركة فيوتشر.. تفاصيل

txt

حصاد دار الإفتاء المصرية 2023: احتفاء إعلامي كبير بالاهتمام بقضية فلسطين

وقال محمد يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا بعد تولي محمود طاهر منصب رئيس النادي الأهلي استمريت فى تدريبي بشكل طبيعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكانت النتائج تسير بشكل طبيعي".

وأضاف:" لكن دخلت مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير وتحدثت عن بعض الأمور مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر رأي أن بعض الكلام غير مناسب لذلك رحلت عن الفريق".

الأهلى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

موضوعات متعلقة

العشاء الأخير لملكة الدنمارك قبل تنازلها عن العرش لابنها

لحظة مرعبة.. خروج قطار سريع عن مساره في أمريكا

الأرض تحركت من مكانها.. زلزال اليابان يتسبب في كوارث

ساعتان ونصف.. لاعبة المنتخب الإسباني تدلي بشهادتها في فضيحة رئيس الاتحاد روبياليس

عودة مشجع كرة قدم إسباني بعد احتجازه سنة في إيران.. تفاصيل

ريال مدريد يكشف عن مفاجأة بشأن ضم مبابي لصفوف الفريق..وهذا رد أنشيلوتي

عضو مجلس إدارة المصري يكشف تفاصيل اشتباكات جماهير فريقه والإسماعيلي.. فيديو

رغم العقوبات الدولية.. زعيم كوريا الشمالية يهدي المقربين منه سيارات فارهة وساعات فاخرة

ترشيحاتنا

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان 7 مناطق في غزة بإخلاء منازلهم فورا

اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ