لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لا يستحق الانضمام لـ المنتخب، لآنه لاعب ليس دوليًا، ولكن يلعب في بطولة أفريقيا، أو الدوري المحلي، ولذلك لم يتم ضمه.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يرفض أي تصريحات من نجوم سابقة تتطلب بضم حسين الشحات لـ المنتخب.

ولفت إلي أن مركز حسين الشحات يلعب فيه نجوم كبار منهم محمد صلاح، ولذلك عدم انضمام حسين الشحات كان أمرا متوقعا.

كما أكد الكابتن محمد عبد الله، أن قائمة المنتخب عليها بعض التعليقات، منها أن اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي يستحق الانضمام لـ المنتخب الوطني.

وأوضح أن محمود كهربا لا يستحق الانضمام لـ المنتخب الوطني، قائلا :" لا تعليق على ضم كهربا لـ المنتخب".

ولفت إلي أن أحمد ياسر ريان يستحق الانضمام لـ المنتخب، ومحمد شريف يستحق الانضمام لـ المنتخب، ولكن كهربا لا يستحق.

وأشار إلى أن مستوى كهربا لا يكون مساويا لـ مستوى محمد شريف المحترف، والذي يلعب مهاجما بـ فريقه.