لاعب زملكاوي سابق يهاجم كهربا: لا يستحق الانضمام للمنتخب.. شاهد

أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن قائمة المنتخب عليها بعض التعليقات، منها أن اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي يستحق الانضمام لـ المنتخب الوطني.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمود كهربا لا يستحق الانضمام لـ المنتخب الوطني، قائلا :" لا تعليق على ضم كهربا لـ المنتخب".

ولفت إلي أن أحمد ياسر ريان يستحق الانضمام لـ المنتخب، ومحمد شريف يستحق الانضمام لـ المنتخب، ولكن كهربا لا يستحق.

وأشار إلي أن مستوى كهربا لا يكون مساويا لـ مستوى محمد شريف المحترف، والذي يلعب مهاجما بـ فريقه.