عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب زملكاوي سابق يهاجم كهربا: لا يستحق الانضمام للمنتخب.. شاهد

كهربا
كهربا

أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن قائمة المنتخب عليها بعض التعليقات، منها أن اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي يستحق الانضمام لـ المنتخب الوطني.

txt

محمود كهربا يكشف سبب حزنه بعد تسجيل هدف الأهلي في فيوتشر

txt

ابن النادي.. كهربا يفجر مفاجأة عن إمام عاشور

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمود كهربا لا يستحق الانضمام لـ المنتخب الوطني، قائلا :" لا تعليق على ضم كهربا لـ المنتخب".

ولفت إلي أن أحمد ياسر ريان يستحق الانضمام لـ المنتخب، ومحمد شريف يستحق الانضمام لـ المنتخب، ولكن كهربا لا يستحق.

وأشار إلي أن مستوى كهربا لا يكون مساويا لـ مستوى محمد شريف المحترف، والذي يلعب مهاجما بـ فريقه.

 

الزمالك لاعب الزمالك الاسماعيلي المنتخب الوطني قائمة المنتخب محمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

انخفاض جديد في اسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض والبانيه

ظهور لافت لنجم الزمالك زيزو مع زوجته| شاهد

عاجل.. استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بصواريخ قادمة من العراق |تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بنسبة 150% الشهر الماضي أكثر من سابقه

القاعدة الثانية.. قصف القوات الأمريكية في دير الزور بـ سوريا بالصواريخ

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 من جميع المنافذ | حقيقة الزيادة الجديدة

وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة لمعبر رفح تمهيدا لدخول غزة

شعبة الذهب: المعدن الأصفر لن ينخفض الآن بسبب ارتفاعه عالميا

الزمالك: سددنا جزءا من مستحقات مساعدي فيريرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

تحبس الأنفاس.. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ