الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي، شريف جمعة أن النادي الأهلي خطف لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد، في صفقة من العيار الثقيل، وأن هذه الصفقة هي الأولي بالعام الجديد 2024.

صفقة من العيار الثقيل



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن عمر كمال عبد الواحد كان قد سبق له التوقيع للزمالك لمدة ثلاث سنوات، ولكن أزمة القيد تسببت في استبعاد اللاعب، وتغيرت الأمور، ولذلك نؤكد أن الأهلي يخطف لاعب الزمالك في صفقة من العيار الثقيل.



ولفت إلي أن عمر كمال، هو لاعب جوكر، ويمتلك مهارات كثيرة، ولكن اللاعب في النهاية سيتم الانتقال لـ النادي الأهلي.

وتابع :" هناك تعاون كبير بين النادي الأهلي، و فيوتشر، وأن الأهلي يعتبر ضم صفقة قوية".

