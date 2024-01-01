تعرف على أمنية أفشة لاعب الأهلي في العام الجديد.. صورة

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، منشوراً مع بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤.

وكتب عبر إنستجرام: “متعودتش احتفل بالسنة الجديدة لكن المرة دي نفسي أتمنى أمنية تحصل إن شاء الله”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.