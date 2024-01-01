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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن تفاصيل عقد عمر كمال مع الأهلي

صدى البلد

نجح النادي الأهلي، في الحصول علي توقيع  لاعب فيوتشر، عمر كمال عبد الواحد، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 وقام عمر كمال بالتوقيع على العقد، وسيكون إضافة مهمة للفريق بناءً على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر.

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ووفقا لتقارير صحفية، قام عمر كمال عبد الواحد بالتوقيع على عقود الانتقال للأهلي حتى صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وسيتقاضى عمر كمال راتبا سنويا يصل إلى 9 ملايين جنيه، فيما سيحصل في الـ6 أشهر الأولى على 5 ملايين جنيه.

وحدد السويسري الصفقات المطلوبة بدقة، حيث طلب سرعة إتمام التعاقد مع الصفقات الجديدة في يناير، أولهم عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، الذي كانت قد انتهت إلى حد كبير.

وانطلقت التهاني من جماهير الاهلي، معبرة عن مدى سعادتها بانضمام الحريف إلى القلعة الحمراء، في حين اعترض آخرون على الصفقة في ظل وجود أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم نيدفيد.

ويرتبط عمر كمال بعقد مع فيوتشر يمتد حتى 2025، لكن في ظل تفاوض الزمالك والأهلي مع اللاعب هذا الموسم، قرر النادي الاستفادة من رحيل اللاعب.

وتقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لشراء عمر كمال عبدالواحد من نادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث بدأت المفاوضات بتبادل لاعبين، ثم طلب فيوتشر 10 ملايين جنيه واللاعب خالد عبد الفتاح، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، الذي يضغط بقوة على مسؤولي فيوتشر من أجل السماح له بالرحيل إلى الأهلي في الانتقالات المقبلة.

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