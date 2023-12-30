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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

صدى البلد

كشف مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي، عن تفاصيل الغرامة المفروضة على نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للاعب التونسي. 

وأوضح عون أن الحكم النهائي الذي صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تبلغ قيمته 900 ألف دولار كما تردد، بل يبلغ 700 ألف دولار. 

وأكد أنهم سيتخذون الخطوات اللازمة للحصول على حقوقهم، مؤكدًا عدم وجود تواصل من جانب الزمالك حتى اللحظة، وأشار إلى أن الأمور متروكة للفيفا.

 وأعرب عن استعدادهم للجلوس مع مسئولي النادي للبحث عن آليات تساعد في حل القضية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستأنف الزمالك على العقوبة في الأيام القادمة لتجنب تأثيرها على إيقاف القيد مرة أخرى.

900 ألف دولار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الزمالك فرجاني ساسي مهند عون نادي الزمالك

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