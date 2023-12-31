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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الأهلي
الأهلي

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الأخيرة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد من فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية. 

وأكد المصدر ، أن النادي الأهلي عرض إعارة أربعة لاعبين، بينهم محمود متولي وصلاح محسن، في محاولة لإتمام الصفقة، مضيفا:" النادي الأهلي قد يعلن خلال ساعات عن ضم اللاعب فقد تم حسم الأمر.

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ونوه بأن فيوتشر يرفض التعاقد مع متولي ويطلب ضم أحمد عبدالقادر وصلاح محسن مع لاعبين شبان آخرين، لافتا الي أن الأهلي يسعى خلال اللحظات الحالية لإقناع عبدالقادر بالانتقال لفيوتشر لحسم الصفقة.

وكان هناك اجتماع بين عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي ووليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر لحسم التفاصيل والرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة. 

وأعلن النادي الأهلي عن رغبته في إتمام كافة تفاصيل اتفاق انتقال اللاعب إلى الفريق قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وفي السياق ذاته، أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلي أن النادي الأهلي قريب من الإعلان عن أولي الصفقات الشتوية خلال ساعات ومن المرجح أنها ستكون صفقة عمر كمال عبد الواحد.

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