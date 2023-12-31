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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حميد الشاعري يطالب لاعب النادي الأهلي بالإعتزال

حميد الشاعري والاهلي
حميد الشاعري والاهلي

وجه الفنان حميد الشاعري، رسالة للفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، بعد تألقه فى نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر "الشاعري"، صورة للاعب النادي الأهلي أنطوني موديست، ومدون عليها جملة"اعتزل بقى وأنت في قمة مستواك".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

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IMG_٢٠٢٣١٢٣١_١٦٠٩٣٢
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