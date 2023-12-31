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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

محمود الخطيب
محمود الخطيب

رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى الحارس العديد من العروض الخليجية، خاصة من الدوري السعودي.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه علي فيسبوك: "الخطيب يُبلغ محمد الشناوي برفضه فكرة رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأنه سيتم تقديم عقد جديد للشناوي يليق به وبتاريخه مع الأهلي، مع الانتظار آخر الموسم؛ للنظر في العروض التي ستقدم للاعب".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

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