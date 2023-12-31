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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق إن انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك يعد أمرا غريبا، خاصة أن اللاعب لم يشارك مع الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية بجانب تراجع مستواه.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك فى قائمة منتخب مصر أمر غريب، وكان من المفترض عدم ضمه لأنه حارس ليس على مستوى منتخب مصر فى الفترة الحالية، وبعيد عن نادي الزمالك بسبب أزمة الخروج من المعسكر مع أحمد فتوح بجانب أيضا أنه مستواه ضعيف.

وأضاف:"  أيضا استبعاد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي غريب للغاية لأن روي فيتوريا كان يحتاج لخدماته عن أحمد حسن كوكا.

ويذكر أن منتخب مصر يقع فى مجموعة تضم كلا من غانا وموزمبيق وكاب فيردي فى كأس الأمم الأفريقية.

احمد حسن كوكا أحمد فتوح أحمد حسن الفارس الأبيض حارس مرمى الزمالك

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