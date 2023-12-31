مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق إن انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك يعد أمرا غريبا، خاصة أن اللاعب لم يشارك مع الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية بجانب تراجع مستواه.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك فى قائمة منتخب مصر أمر غريب، وكان من المفترض عدم ضمه لأنه حارس ليس على مستوى منتخب مصر فى الفترة الحالية، وبعيد عن نادي الزمالك بسبب أزمة الخروج من المعسكر مع أحمد فتوح بجانب أيضا أنه مستواه ضعيف.

وأضاف:" أيضا استبعاد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي غريب للغاية لأن روي فيتوريا كان يحتاج لخدماته عن أحمد حسن كوكا.

ويذكر أن منتخب مصر يقع فى مجموعة تضم كلا من غانا وموزمبيق وكاب فيردي فى كأس الأمم الأفريقية.