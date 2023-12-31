ده بيتي.. محمود جنش: لو اتعرض عليا الزمالك في أي وقت هرجع

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات محمود جنش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :"محمود جنش: لو معروض عليا الزمالك في أي وقت هرجع لان نادي الزمالك هو بيتي".



وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهرامس السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.





وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهرامس السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.

وشهدت التقسيمة منح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية الخاصة للاعبي الفريق، وركز الجهاز الفني على ضرورةاستمرار عملية الضغط والتصويب على المرمى من مسافات مختلفة.

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها فيالثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة فيبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.



