بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

كشف أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة عن تنازل إمام عاشور لاعب الفريق، من أجل الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار عوض خلال تصريحات، إلى أن إمام عاشور تنازل عن جزء كبير من قيمة عقده مع نادي ميتلاند الدنماركي للانضمام إلى الأهلي. أكد أن التفاوض مع اللاعب تم خلال فترة وجوده في النادي الدنماركي، وليس عندما كان لاعبًا في نادي الزمالك.

وأكد عدم دخول الأهلي في مفاوضات نهائية مع إمام عاشور أثناء فترة وجوده في الزمالك، وأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وافق على ضمه للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت جماهير الزمالك قد شنت حملة علي اللاعب بعد انتقاله للأهلي، وصرحوا خلالها أن انتقال اللاعب للقلعة الحمراء بسبب المال علي غرار رمضان صبحي.