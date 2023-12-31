عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة عن تنازل إمام عاشور لاعب الفريق، من أجل الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 وأشار عوض خلال تصريحات، إلى أن إمام عاشور تنازل عن جزء كبير من قيمة عقده مع نادي ميتلاند الدنماركي للانضمام إلى الأهلي. أكد أن التفاوض مع اللاعب تم خلال فترة وجوده في النادي الدنماركي، وليس عندما كان لاعبًا في نادي الزمالك.

txt

خلال ساعات.. شوبير: الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل

txt

دماغه صغيرة وآية المنافق.. القصة الكاملة لخناقة سيد معوض مع حازم إمام

txt

طردته من حياتي.. سر غضب سيد معوض من محمد بركات

txt

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

 وأكد عدم دخول الأهلي في مفاوضات نهائية مع إمام عاشور أثناء فترة وجوده في الزمالك، وأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وافق على ضمه للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت جماهير الزمالك قد شنت حملة علي اللاعب بعد انتقاله للأهلي، وصرحوا خلالها أن انتقال اللاعب للقلعة الحمراء بسبب المال علي غرار رمضان صبحي.

احمد حسام عوض الانتقالات الصيفية امام عاشور النادي الأهلي شركة الكرة بالنادي الأهلي رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ترشيحاتنا

«الصحفيين الفلسطينيين»: لا يوجد مكان آمن في غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية|فيديو

مولات وسينمات وكنائس.. احتفالات ليلة رأس السنة في حماية الشرطة بالجيزة

مصرع 22 شخصًا جراء سيول في جنوب أفريقيا

الدواء: الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين

نجم الكرة المصرية السابق يعلق على قائمة المنتخب المشاركة بأمم أفريقيا 2023

بعد إتهامات جمهور الزمالك..الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

ملابس شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ