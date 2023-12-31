عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طردته من حياتي.. سر غضب سيد معوض من محمد بركات

سيد معوض ومحمد بركات
سيد معوض ومحمد بركات

كشف سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق عن انقطاع علاقته مع محمد بركات زميله السابق في النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

 

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : منذ فترة بركات غير موجود في حياتي.
 

طردت بركات من حياتي

واضاف أنه لم يطلب العمل في المنتخبات ولم يتواصل مع أي شخص ، و طرد أشخاص كثيرين من حياته أهمهم محمد بركات.

كواليس مثيرة لخلافات اللاعبين


وكان بركات ومعوض قد ظهرا في أكثر من حلقة تلفزيونية وهما يتبادلان المزاح والحديث عن صداقتهما الممتدة لسنوات طويلة، بخلاف شراكتهما في إدارة إحدى المطاعم الشهيرة للأسماك ومع ذلك، انقطعت العلاقة بين معوض وبركات تمامًا بعد اختيار وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وأفادت التقارير أن سيد معوض وجه رسائل غاضبة لمحمد بركات عبر تطبيق واتس آب، كما أنه نقل غضبه من زميله السابق لأكثر من وسيط بينهما ولاعبين سابقين من نفس جيلهما.

دارت محاولات لتقريب وجهات النظر بين الثنائي، ولكنها باءت بالفشل في ظل غضب بركات من رسائل معوض وعدم منحه الفرصة لتوضيح وجهة نظره في تعيين وائل رياض. 

وكان معوض نفسه غاضبًا من عدم تنفيذ بركات وعوده بتعيينه في منتخب الشباب.

 

المنتخب الوطني الكرة المصرية النادي الأهلي سيد معوض منتخب الشباب محمد بركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ترشيحاتنا

المكنسة| 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن «علاج ضعف وفقدان السمع»

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتلوا الجميع.. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف حقيقة ما دار بينها وبين الحوثيين

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات 

هدية الحكومة برأس السنة.. أسعار جديدة لـ7 سلع ومفاجأة بشأن الأرز والسكر والزيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ