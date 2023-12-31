طردته من حياتي.. سر غضب سيد معوض من محمد بركات

كشف سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق عن انقطاع علاقته مع محمد بركات زميله السابق في النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : منذ فترة بركات غير موجود في حياتي.



طردت بركات من حياتي

واضاف أنه لم يطلب العمل في المنتخبات ولم يتواصل مع أي شخص ، و طرد أشخاص كثيرين من حياته أهمهم محمد بركات.

كواليس مثيرة لخلافات اللاعبين



وكان بركات ومعوض قد ظهرا في أكثر من حلقة تلفزيونية وهما يتبادلان المزاح والحديث عن صداقتهما الممتدة لسنوات طويلة، بخلاف شراكتهما في إدارة إحدى المطاعم الشهيرة للأسماك ومع ذلك، انقطعت العلاقة بين معوض وبركات تمامًا بعد اختيار وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وأفادت التقارير أن سيد معوض وجه رسائل غاضبة لمحمد بركات عبر تطبيق واتس آب، كما أنه نقل غضبه من زميله السابق لأكثر من وسيط بينهما ولاعبين سابقين من نفس جيلهما.

دارت محاولات لتقريب وجهات النظر بين الثنائي، ولكنها باءت بالفشل في ظل غضب بركات من رسائل معوض وعدم منحه الفرصة لتوضيح وجهة نظره في تعيين وائل رياض.

وكان معوض نفسه غاضبًا من عدم تنفيذ بركات وعوده بتعيينه في منتخب الشباب.