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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقرر رحيل هذا الثنائي عن الفريق حال انتهاء أزمة وقف القيد

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اتخاذ إدارة نادي الزمالك قرار برحيل طلال من السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حال إنتهاء عقوبة وقف القيد المقررة على المادة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يقرر رحيل نداي وسامسون حال فك القيد وإبرام صفقات أجنبية جديدة".

كان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، ويستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى فريق أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

 كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلي جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

البنيني سامسون الرجاء المغربي الزمالك السنغالي إبراهيما نداي الوحدة الاماراتي براهيما نداي مسئولو نادى الزمالك نجم منتخب مصر

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