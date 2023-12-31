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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات.. شوبير: الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أفاد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين  من العيار الثقيل  خلال ساعات في فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024.

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 وقال شوبير  خلال تصريحات تلفزيونية، إن الإعلان عن الصفقتين سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل هادئ داخل النادي، وأن الصفقة الأولى اكتملت جميع إجراءاتها والإعلان عنها سيتم في الوقت المناسب. 

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وأضاف شوبير أنه بعد إعلان الصفقة الأولى سيتم الكشف عن الصفقة الثانية مباشرة، وأن كلا اللاعبين المعنيين بالصفقتين يحق لهم اللعب في المسابقات المحلية دون قيدهما في قائمة الأجانب.

احمد شوبير الانتقالات الشتوية المسابقات المحلية فترة الانتقالات الشتوية منتخب مصر يناير 2024

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