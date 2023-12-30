صفقة مغربية ولاعب بيراميدز..الزمالك يدعم صفوفه بقوة خلال الإنتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تنافس نادي الزمالك مع ناديين من الخليج لضم لاعب الوسط التوجولي روجر أهولو، الذي قرر فسخ عقده مع فريق الرجاء المغربي.

يُشار إلى أن أهولو غادر الرجاء بعد فسخ عقده وقرر زيارة عائلته في كوت ديفوار قبل اتخاذ قراره بشأن وجهته المقبلة.

تلقى أهولو عروضًا من الزمالك المصري وناديين خليجيين، ومع ذلك، يتوقف انتقاله إلى الزمالك على حل مشكلة القيد.

ومن المتوقع أن يقرر أهولو وجهته في الأسبوع المقبل، حيث يمتلك حاليًا ثلاث عروض بمبالغ مالية كبيرة.

الزمالك يسعى لتعزيز صفوفه بهدف المنافسة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومواصلة مشوار الدوري المصري بقوة.

حل مشكلة القيد

ومن المتوقع أن تنتهي إدارة النادي الأبيض من حل أزمة إيقاف القيد رسميًا بعد سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المتعلقة بلاعب الفريق شيكابالا.

يُذكر أن هذه المستحقات تقدر بنحو مليون و500 ألف دولار، ومن المتوقع أن يتم أيضًا حل باقي القضايا التي تسببت في إيقاف القيد.

صفقة من بيراميدز

من ناحية أخرى، يعمل النادي على دعم الفريق، من خلال إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن لاعب بيراميدز محمود صابر قد يكون أحد أولى الصفقات التي يتم التعاقد معها بعد حل أزمة إيقاف القيد.

من المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال يناير، ويعتبر هذا المشاركة فرصة لتحسين أداء الفريق وتجهيز اللاعبين للمنافسات المحلية والقارية القادمة.