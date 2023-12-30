عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مغربية ولاعب بيراميدز..الزمالك يدعم صفوفه بقوة خلال الإنتقالات الشتوية

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تنافس نادي الزمالك مع ناديين من الخليج لضم لاعب الوسط التوجولي روجر أهولو، الذي قرر فسخ عقده مع فريق الرجاء المغربي. 

يُشار إلى أن أهولو غادر الرجاء بعد فسخ عقده وقرر زيارة عائلته في كوت ديفوار قبل اتخاذ قراره بشأن وجهته المقبلة.

txt

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

txt

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

تلقى أهولو عروضًا من الزمالك المصري وناديين خليجيين، ومع ذلك، يتوقف انتقاله إلى الزمالك على حل مشكلة القيد.

 ومن المتوقع أن يقرر أهولو وجهته في الأسبوع المقبل، حيث يمتلك حاليًا ثلاث عروض بمبالغ مالية كبيرة.

الزمالك يسعى لتعزيز صفوفه بهدف المنافسة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومواصلة مشوار الدوري المصري بقوة.

حل مشكلة القيد

ومن المتوقع أن تنتهي إدارة النادي الأبيض من حل أزمة إيقاف القيد رسميًا بعد سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المتعلقة بلاعب الفريق شيكابالا.

يُذكر أن هذه المستحقات تقدر بنحو مليون و500 ألف دولار، ومن المتوقع أن يتم أيضًا حل باقي القضايا التي تسببت في إيقاف القيد.

صفقة من بيراميدز

من ناحية أخرى، يعمل النادي على دعم الفريق، من خلال إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن لاعب بيراميدز محمود صابر قد يكون أحد أولى الصفقات التي يتم التعاقد معها بعد حل أزمة إيقاف القيد.

من المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال يناير، ويعتبر هذا المشاركة فرصة لتحسين أداء الفريق وتجهيز اللاعبين للمنافسات المحلية والقارية القادمة.

الدوري المصري الزمالك المصري الرجاء المغربي الكونفدرالية الإفريقية الزمالك فريق الرجاء المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

موضوعات متعلقة

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ديربي إيطالي ومواجهة قوية للسيتي

تصنيفه 12.. الدولي للتاريخ والإحصاء يصدم محمد صلاح| تفاصيل

بشكل حر.. الأهلي يكشف مفاجأة عاجلة عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي المنتظر

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

رقم خيالي.. 85 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي خلال 14 يوماً

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

ترشيحاتنا

قرار منتظر من فيتوريا بشأن قائمة المنتخب في أمم أفريقيا.. صور

الصوت والضوء ينير قلعة قايتباي بالإسكندرية.. تفاصيل

بديلا لـ محمد صبحي .. كواليس مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة.. وتوجه مناشدة عاجلة للمواطنين

تغفر جميع الذنوب| صلاة تؤديها مرة واحدة في العمر.. احرص عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

فيديو

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ