مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

أجرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، اجتماعًا مع لجنة تخطيط الكرة داخل النادي خلال الساعات الماضية لحسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وتم حسم قرار رحيل أربعة لاعبين، وهم:

صلاح محسن.

محمد الضاوي كريستو.

أليو ديانج.

أحمد عبدالقادر.



وتقرر رسميًا رحيل أليو ديانج إلى الدوري القطري بعد التوصل لاتفاق نهائي مع نادي قطر، حيث يتبقى إرسال العرض الرسمي والتحويل المادي لإنهاء إجراءات الانتقال. فيما يقترب محمد الضاوي كريستو من الانضمام إلى النجم الساحلي التونسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

أما صلاح محسن، فقد اقترب من الانضمام إلى صفوف مودرن فيوتشر في صفقة تبادلية تشمل انتقال عمر كمال عبدالواحد. بينما يبحث أحمد عبدالقادر عن عروض أخرى للرحيل، حيث يمتلك عرضًا من نادي سموحة، لكنه يتحفظ على الانتقال إلى النادي السكندري ويبحث عن عروض أخرى.

تلقى المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي عرضا جديدا للرحيل خلال يناير المقبل.

وكشفت صحيفة (ajansspor) التركية عن اهتمام رسمي من جانب طرابزون سبور بضم اللاعب المالي.

وأشارت إلى أن طرابزون قدم عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين يورو من أجل الفوز بخدمات ديانج الذي يمتد عقده مع الأهلي حتى 2026.

وتلقى ديانج مؤخرا عرضا للرحيل إلى قطر القطري في يناير المقبل.

وانضم المالي صاحب ال26 عاما إلى الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وساهم ديانج في حصد العديد من البطولات مع الأهلي على رأسها دوري أبطال أفريقيا (3 مرات) والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية (3 مرات).