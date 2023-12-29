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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

صدى البلد

يخوض نادي الزمالك فترة "حاسمة" في إدارته للأزمات التي يواجهها، حيث يسعى مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، إلى حل مشكلة إيقاف القيد، وتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024.

ومن المتوقع أن تنتهي إدارة النادي الأبيض من حل أزمة إيقاف القيد رسميًا بعد سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المتعلقة بلاعب الفريق شيكابالا.

يُذكر أن هذه المستحقات تقدر بنحو مليون و500 ألف دولار، ومن المتوقع أن يتم أيضًا حل باقي القضايا التي تسببت في إيقاف القيد.

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من ناحية أخرى، يعمل النادي على دعم الفريق، من خلال إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن لاعب بيراميدز محمود صابر قد يكون أحد أولى الصفقات التي يتم التعاقد معها بعد حل أزمة إيقاف القيد.

من المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال يناير، ويعتبر هذا المشاركة فرصة لتحسين أداء الفريق وتجهيز اللاعبين للمنافسات المحلية والقارية القادمة.

البطولة ستجمع بين الزمالك وأندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

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