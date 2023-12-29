رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

شهدت الساعات الماضية، حالة من التراشق اللفظي بين لاعب النادي الأهلي أمام عاشور ورضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق.

وهاجم إمام عاشور بعد المباراة رضا عبد العال، قائلا: "منظومة الأهلي تمنعني أرد علي واحد مسمي نفسه الهجاص.

ورد رضا عبد العال، على إمام عاشور قائلا: "انت لاعب وشك نحس الأهلي والفريق خسر بطولتين بعد ما انتقلت ليهم.

بعد تصريحات إمام عاشور والأخبار حول محتملة معاقبته، قام النادي الأهلي بالرد بشكل فكاهي وفي سياق إيجابي.

نشر النادي صورة لإمام عاشور وهو يحمل كأس السوبر المصري، ويتقدم بعثة الفريق إلى مطار أبو ظبي، مستعدة للمغادرة إلى القاهرة.

في تعليقه على الصورة، قال النادي الأهلي: "الفصل الأول تم في أبوظبي، والبقية ستأتي مع إمام المهارات."

يعكس هذا الرد الفكاهي والإيجابي من النادي الأهلي استعداده للتفاعل مع تصريحات لاعبه وتأكيد على دعمه لإمام عاشور بمهاراته وإسهاماته في تحقيق الفريق للنجاحات.