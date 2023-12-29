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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم خيالي.. 85 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي خلال 14 يوماً

صدى البلد

نجح الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في تحقيق مكاسب مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة التي قضاها الفريق في المملكة العربية السعودية والإمارات.

شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية وتمكن من حصد المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية، مما أدى إلى حصوله على مكافأة مالية بلغت 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 77 مليون جنيه مصري.

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بالإضافة إلى ذلك، فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، وحقق مكافأة مالية بقيمة 250 ألف دولار.

إجمالًا، حقق الأهلي مبلغًا إجماليًا قدره 2.75 مليون دولار، أي أكثر من 85 مليون جنيه مصري، خلال الفترة القصيرة التي شارك فيها في هاتين البطولتين.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة  4 / 2  في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

الأهلي وفيوتشر السويسري مارسيل كولر بطولة كاس العالم للاندية امام عاشور كأس العالم للاندية مارسيل كولر

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