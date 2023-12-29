إعلامي يحرج كهربا علي الهواء: هتدفع الغرامة إمتي؟.. ورد مفاجأة من اللاعب

تحدث محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي، حول الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك، حيث قضت المحكمة الرياضية (كاس) بتغريمه مليوني دولار بالإضافة إلى 5% فوائد.

ورد كهربا علي سؤال مهيب عبد الهادي، " هتدفع الغرامه امتي عشان المسلسل ده يخلص؟، وأجاب كهربا،:" بحلم باليوم اللي أخلص فيه من الغرامة دي".

وأوضح أن عقده مع الزمالك انتهى في 2019، مشيرًا إلى شهادة الاتحاد المصري لكرة القدم بانتهاء تلك الفترة، مضيفا،:" هناك شخصين في اتحاد الكرة هما السبب في الأزمة ومش هقول أسمائهم دلوقتي".



وكان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فرض غرامة لصالح نادي الزمالك بسبب قضية اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. الغرامة بلغت مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية منذ عام 2019.