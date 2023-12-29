شخصين.. كهربا يكشف مفاجأة مدوية عن المتسبب في الغرامة الموقعة عليه

تحدث محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي، حول الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك، حيث قضت المحكمة الرياضية (كاس) بتغريمه مليوني دولار بالإضافة إلى 5% فوائد.

في مداخلة هاتفية على برنامج "اللعيب" على MBC مصر، أعرب "كهربا" عن أمنيته في حل قضية الغرامة، مؤكدًا امتناعه عن التحدث بتفاصيل.

وأوضح أن عقده مع الزمالك انتهى في 2019، مشيرًا إلى شهادة الاتحاد المصري لكرة القدم بانتهاء تلك الفترة، مضيفا،:" هناك شخصين في اتحاد الكرة هما السبب في الأزمة ومش هقول أسمائهم دلوقتي".

وأعرب عن ثقته في أن الله سيحقق حقه في الدنيا والآخرة،:" مرددا حقي هاخده منهم دنيا وآخره".