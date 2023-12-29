قرار عاجل من مدرب الأهلي بعد الفوز بالسوبر المصري.. إعرف الحكاية



قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة طويلة من التدريبات الجماعية بعد فوزهم بلقب كأس السوبر المصري، وفاز الأهلي في المباراة النهائية على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأعطى كولر الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، حيث يستفيد اللاعبون من فترة راحة تعود بالفائدة لتجديد الطاقة والاستعداد للمرحلة القادمة. يأتي هذا القرار بسبب عدم وجود مباريات قادمة للفريق في الفترة الحالية، إضافة إلى توقف الدوري المصري بسبب استعدادات المنتخب المصري لكأس أمم إفريقيا.

يذكر أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية التدبير البدني للفريق والسعي إلى الحفاظ على لياقة اللاعبين في ظل غياب المباريات الرسمية في الفترة الحالية.