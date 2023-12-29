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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير على خطأ ابنه في مباراة الأهلي وفيوتشر

صدى البلد

ردّ الإعلامي أحمد شوبير، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على خطأ نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الحالي، الذي ارتكبه في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر المصري أمام فريق فيوتشر.

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في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، أشار أحمد شوبير إلى أن مصطفى كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع الكرة ويتجنب الخطأ الذي أدى إلى هدف فيوتشر مؤكدا أن الجميع يرتكب الأخطاء ويتعلم منها، ولكن المهم كيفية التعامل مع الوضع بعد الخطأ.

وأضاف أن مصطفى شوبير ليس لديه العبء الكامل للهدف الثاني، حيث تغير اتجاه الكرة بعد اصطدامها بلاعب الأهلي كوكا.

يُذكر أن الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية.

الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رضا عبد العال كأس السوبر المصري كأس السوبر فيوتشر فريق فيوتشر

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