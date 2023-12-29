ميعرفش حاجة.. رسالة نارية من رضا عبد العال لـ إمام عاشور

قام رضا عبدالعال، المحلل الفني ولاعب الكرة المصرية السابق، بالرد على تصريحات إمام عاشور لاعب الأهلي بعد فوزهم بالسوبر، قائلاً: "كلها 3 شهور وينتهى هذا التمثال المنتقل من الزمالك، اللعب في الأهلي بضهري بتاريخه كله القادم والماضي."

وأضاف: “وشه نحس على الأهلي الذي فقد بطولتين، وكان من المتوقع فوز الأهلي بالسوبر خاصة فيوتشر الذي أحرجه، مسترسلا:” ده عيل ميعرفش حاجة".

وقد قال إمام عاشور، في رسالة أكد فيها غضبه : "رسالة للشامتين اهدوا شوية.. أنا كده كده مش متابع ومركز في شغلي، ولولا أن في سيستم داخل الأهلي كنت رديت."

وأشار إلى أن الأهلي خاض مباراة قوية مع مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري، ونجح في التقدم وحسم الفوز برباعية مقابل هدفين في الشوطين الإضافيين.