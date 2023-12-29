انتقال عمر كمال إلى الزمالك ..فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

نفى علاء ميهوب، المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر، توقيع ظهير الفريق عمر كمال عبد الواحد لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الملف برمته في يد وليد دعبس رئيس النادي، وأن اللاعب يسعى لتجربة جديدة.

وفيما يتعلق بمشاركة عمر كمال في كأس الأمم الأفريقية، أكد ميهوب أن اللاعب سيكون جاهزًا للبطولة، ونفى الأنباء التي تشير إلى أن الإصابة قد تمنعه من المشاركة.

وحول الهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، أشار إلى أن المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو اختار اللعب بطريقة مفتوحة لتحقيق الفوز وأن يكونوا منافسين جادين.