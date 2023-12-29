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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب الأهلي بطلا لـ كأس السوبر الإماراتي

صدى البلد

نجح شباب الأهلي في قلب تأخره بهدفين نظيفين والفوز على الشارقة 6-2، وتوج بطلاً لكأس السوبر الإماراتي للمحترفين، أولى ألقاب كرة القدم الإماراتية في الموسم الجاري، وسط حضور جماهيري كبير، مساء اليوم، على إستاد آل مكتوم بنادي النصر.

ورفع شباب الأهلي ألقابه من كأس السوبر، إلى 6 ألقاب، وعزز صدارته لقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة، بينما فشل الشارقة في الحصول على لقبه الثالث في كأس السوبر.

فاجأ الشارقة الجميع بأداء هجومي سريع وحاصر شباب الأهلي، الذي حاول تهدئة اللعب لامتصاص حماس حامل اللقب، وأثمر الضغط المبكر عن هدف مبكر في الدقيقة (8)، بتسديدة من عثمان كمارا، بتمريرة من لوان بيريرا، وسط غياب تركيز، وسوء تمركز من دفاع شباب الأهلي.

وجاءت ردة فعل شباب الأهلي قوية بحثا عن التعادل، وتصدى عادل الحوسني، حارس الشارقة، لفرصة مركبة (ق 17)، بالتصدي لتسديدة جويلهيرم، والتي ارتدت من جسده ليقابلها ماتيوس ليما، برأسية أبعدها الحارس للمرة الثانية.

ووسط ضغط شباب الأهلي، خطف موسى ماريجا، الهدف الثاني للشارقة (ق 26) برأسية معاكسة لحركة حارس شباب الأهلي، حسن حمزة، ليزداد اشتعال أجواء المباراة، مع غياب التركيز تمامًا عن لاعبي شباب الأهلي، وفقدان للسيطرة على منطقة وسط الملعب.

طرد يقلب المباراة

وتلقى الشارقة ضربة موجعة بطرد مدافعه عبد العزيز الكعبي، ببطاقة حمراء مباشرة، بعدما منع تسديدة شباب الأهلي بيده من أن تدخل مرمى فريقه، واحتسب الحكم ركلة جزاء للشباب، أحيا بها آماله في العودة للمباراة عندما سجل منها كارتابيا، هدفا قلص به الفارق في (36).

وحاول شباب الأهلي، استغلال النقص العددي في صفوف الشارقة، وزاد من ضغطه الهجومي برغبة العودة، ونجح كارتابيا في إدراك التعادل من هجمة سريعة، وعرضية من حارب عبد الله، وقابلها كارتابيا، بتسديدة قوية سكنت شباك الشارقة (ق 43).

وخطف يحيى الغساني، الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة (45+5) بعد تمريرة بينية وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الشارقة، ليضعها في الزاوية البعيدة، وينهي النصف الأول من المباراة لمصلحة فريقه.

وأجرى الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، أكثر من تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني سعيًا للعودة إلى اللقاء، إلا أن شباب الأهلي، عزز تقدمه بهدف رابع في (ق 68)، عن طريق ماتيوس ليما، بعد كرة عرضية من كارتابيا.

وألغى حكم المباراة، هدفا سجله يحيى الغساني، بتسديدة جميلة لشباب الأهلي في (ق 70) بعد العودة لتقنية الفيديو، والتأكد من خطأ مع لاعب الشارقة، فراس بالعربي، قبل تسديد الكرة، وتصدى حارس شباب الأهلي، لتسديدة قوية بقدم ماجد راشد، وحولها لركلة ركنية في (ق 77).

وانطلق حارب عبد الله، بكرة من منتصف الملعب تقريبا، وانفرد بحارس الشارقة، عادل الحوسني، ووضع الكرة في المرمى مسجلا هدفا خامسا للشباب في (ق 79)، وأضاف البديل يوري سيزار، الهدف السادس لشباب الأهلي في (ق 88) مستفيدًا من خطأ مدافع الشارقة.

وطرد كايو، لاعب الشارقة، في الوقت بدل الضائع للمباراة، ومعها أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، لتبدأ احتفالات شباب الأهلي، بأولى ألقاب الموسم مع نهاية عام 2023، كأس السوبر.

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