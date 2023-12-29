5 ملايين يورو.. عرض تركى كبير للتعاقد مع دبابة الأهلي

تلقى المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي عرضا جديدا للرحيل خلال يناير المقبل.

وكشفت صحيفة (ajansspor) التركية عن اهتمام رسمي من جانب طرابزون سبور بضم اللاعب المالي.

وأشارت إلى أن طرابزون قدم عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين يورو من أجل الفوز بخدمات ديانج الذي يمتد عقده مع الأهلي حتى 2026.

وتلقى ديانج مؤخرا عرضا للرحيل إلى قطر القطري في يناير المقبل.

وانضم المالي صاحب ال26 عاما إلى الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وساهم ديانج في حصد العديد من البطولات مع الأهلي على رأسها دوري أبطال أفريقيا (3 مرات) والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية (3 مرات).

