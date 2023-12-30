بشكل حر.. الأهلي يكشف مفاجأة عاجلة عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي المنتظر

أكد أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي لم يقرر نهائيًا ضم اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا، من نادي جونبوك الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح عوض أن النادي تراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب، على الرغم من انتهاء عقده مع ناديه الكوري.

وقال إن الأهلي توصل إلى اتفاق مع جوستافو سوزا وناديه في وقت سابق، ولكن نادي جونبوك قرر عدم بيع اللاعب في الفترة الحالية.

وأوضح أن اللاعب مارسيل كولر، مدرب الأهلي، طلب التعاقد مع سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة فشلت بسبب عدم موافقة نادي جونبوك.

وانتهى عقد جوستافو سوزا مع نادي جونبوك الكوري، ويمكن للاعب الرحيل عن النادي والانتقال كلاعب حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.