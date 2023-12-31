دماغه صغيرة وآية المنافق.. القصة الكاملة لخناقة سيد معوض مع حازم إمام

شن سيد معوض، نجم الأهلي السابق، هجوماً قوياً على حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

جاء هجوم معوض بعد حلقة لحازم إمام مع أحمد شوبير ببرنامج “ملعب أون تايم” الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بقناة أون تايم سبورتس.

دماغه صغيره وتجاوز في حقي

وقال حينها حازم إمام،: "زعلت من أحد الأشخاص لأنه تجاوز في حقي والسبب عدم اختياره للجهاز الفني لمنتخب الناشئين.. الشخص ده بعتلي رسائل بصراحة مكنتش متخيل إن دماغه صغيرة كده".

تفاصيل خلاف سيد معوض وحازم إمام

ورد معوض خلال حواره بقناة دي إم اسي"،: "عاوز أوجه رسالة لحازم إمام هو اتكلم علي في برنامج شوبير ولم يذكرني بالأسم وأنا بطلع مع محمد شبانة يومين في الأسبوع وسهل أطلع أتكلم ولكن أنا مش هعمل كده مش خوفا من حد الحمدلله مش بخاف من حد أيا كان منصبه".

آيات المنافق وعاوز أوصله رسالة

وأكمل معوض،: "رسولنا صلي الله عليه وسلم، بيقول آية المنافق ثلاث ومنها “إذا خاصم فجر” يعني لما اتخانق مع حد أطلع أقول كل اللي أعرفه عنه ولكن أنا مش هعمل كده أقدر أرد وأطلع أوضح ولكن مش غلط في حد كان بيني وبينه عيش وملح".

واختتم سيد معوض تصريحاته، قائلا: “دي رسالة عاوز أوصلها لحازم إمام، هو مقالش إسمي أو ذكرني بشكل شخصي ولكن أنا بقول إسمه عادي لإني مش بقول حاجة غلط، لما أبعتلك رسالة عتاب يبقي بحترمك وده بشكل شخصي بيني وبينك مش علي العام أطلع أقول الكلام علي الشاشات”.