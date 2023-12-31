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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رتوش أخيرة.. ماذا طلب فيوتشر للموافقة على انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي؟

صدى البلد

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، عن طلبات نادي مودرن فيوتشر لتنفيذ صفقة انتقال لاعبه عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي في يناير المقبل. 

ويرغب الأهلي في ضم عمر كمال، ظهير مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، في الميركاتِو الشتوي بناءً على طلب من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وأشار المصدر، إلي أن طلبات فيوتشر هي ضم أحمد عبد القادر وصلاح محسن مقابل الموافقة علي عمر كمال عبد الواحد.

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 وتقدم الأهلي بخطوة جديدة لإتمام الصفقة قبل انضمام اللاعب لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا. 

وكان هناك اجتماع بين عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي ووليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر لحسم التفاصيل والرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة. 

وأعلن النادي الأهلي عن رغبته في إتمام كافة تفاصيل اتفاق انتقال اللاعب إلى الفريق قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وفي السياق ذاته، أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلي أن النادي الأهلي قريب من الإعلان عن أولي الصفقات الشتوية خلال ساعات ومن المرجح أنها ستكون صفقة عمر كمال عبد الواحد.

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