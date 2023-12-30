العو.. إمام عاشور يثير الجدل بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر

علق الدولي إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على انضمامه إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

ونشر امام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة له وبجواره حيوان التايجر وكتب "العو"

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.