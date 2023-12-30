عضو شركة الأهلي يفجر مفاجأة صادمة عن انتقال إمام عاشور للأحمر

فجر أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة في الأهلي، مفاجأة كبيرة عن انتقال إمام عاشور للنادي الأهلى من فريق ميتلاند الدنماركي في الصيف الماضي.

وأضاف أحمد حسام عوض خلال لقائه مع الأعلامي أحمد شوبير على قناة اون تايم سبورتس: "حدث تواصل بين إمام عاشور بعد احترافه في ميتيلاند الدنماركي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، ووجدنا رغبة منه في الانتقال للأهلي، وهنا جاء الدور الفني وعقد الخطيب اجتماعا مع كولر وعقب الاتفاق على ضمه تم إبلاغنا من أجل بدء المفاوضات، والمفاوضات معه كانت سهلة جدا ومع ناديه كانت صعبة، وتنازل عن عائد مادي كبير لينضم إلى الأهلي".