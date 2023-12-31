استجابة عاجلة من النادي الأهلي لطلبات الطفل الفلسطيني

تجاوب سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، مع طلب الطفل الفلسطيني علي، الذي أعرب عن حبه للفريق وخاصة لحارس المرمى محمد الشناوي.

أكد شلبي أن رسالة الطفل وصلت وأثارت اهتمام مجلس الإدارة، مُعبّرًا عن دعم النادي للطفل وتحقيق أمنياته.

وأضاف أن النادي سيوفر للطفل تيشيرت وقفازات الأهلي من قبل الحارس الشناوي واللاعبين، ويأمل في أن يتمكن الطفل من متابعة علاجه في مصر وزيارة النادي الأهلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور ومقطع فيديو يخص طفل فلسطيني يدعى علي إسماعيل نافذ جبر مشتهى، مصاب بحروق في وجهة جراء القصف الصهيوني لمنزله في غزة.