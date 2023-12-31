فيوتشر يرفض طلب الأهلي في صفقة عمر كمال

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، آخر التطورات الأخيرة في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد، من مودرن فيوتشر إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “خاص- فيوتشر يرفض دخول محمود متولي في صفقة عمر كمال عبد الواحد”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.